Šokk! Pennsylvania ülemkohus tühistas Bill Cosby seksuaalse rünnaku karistuse

Teda süüdi mõistnud kohtunik Steven T. O'Neill oli ka endise näitleja suhtes ülimalt karm: "See on tõsine kuritegu. Härra Cosby, ring on lõpuks teieni tagasi jõudnud. See päev on lõpuks kohale jõudnud."

Cosby eestkõneleja Andrew Wyatt ütles pärast otsust, et tegemist on kõige rassistlikuma ja seksistlikuma kohtuprotsessiga USA ajaloos. "Härra Cosby teab, et Jumal jälgib teda ja tema teab, et need kõik on valed," on Wyatt kindel Cosby süütuses.