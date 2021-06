FOTOD | Raadiohääl Allan Roosileht muutis suunda ja avas esimese kunstinäituse

“Igal heliplaadil on oma avaldamispäev. See jääb ajalukku ja ühel hetkel saab selle plaadi aeg ümber. Mõned plaadid saavad kahjustada ja teised on lihtsalt moest läinud, aga et nendelgi plaatidel oleks vähemalt veel üks võimalus särada, tekkis idee nende taasavaldmiseks. Legendaarne laulja Tony Bennett on öelnud, et iga heliplaat on lisaks muusikale ka kunstiteos, uus maal Sinu kodus, mida soovid hoida käes ja vaadata. Need mõtted ongi viinud näituse „Akrüül ja vinüül“ loomiseni. 12 pilti (kollaaži) esindavad justkui ka kauamängiva heliplaadi mõõtu – see on 12 tolli. Kõigi teoste loomine on seotud minu elukestva hobi, muusikaga” kirjeldab autor.