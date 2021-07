Evelin Võigemast: mul on komme rasketel eluperioodidel iseendasse tõmbuda

"Need, kes mind lähedalt tunnevad, teavad, et see on siiski ainult üks tahk minust. Aga ma võin olla ka habras ja katki, abi paluda, tunnistada, et ma ei saa hakkama või ei oska ega jaksa enam. Mul on komme rasketel eluperioodidel iseendasse tõmbuda, aga samas mu lähedased tunnevad mind ja arvestavad sellega. Kui meie suhtlemise paus on jäänud kahtlaselt pikaks, võtavad nad ühendust ja uurivad, mis toimub," ütles ta.

Näitleja ja kahe teismelise ema Evelin Võigemast jagas ajakirja EMA värskelt ilmunud suvenumbris kogemust selle kohta, kuidas perekond saab jääda alles ka pärast lahkuminekut.

Näitleja Evelin Võigemast (41) rääkis ajakirja EMA suvenumbris, et ei ole midagi olulisemat armastavatest suhetest ning jagas usku jagatud vanemlusse.

"Oleme mõlemad Priiduga (Võigemast, toim.) arvamisel, et lapsed peavad saama koos olla mõlema vanemaga, see on oluline ja vajalik, ja õnneks on meie lastel selles osas väga hästi," lausus Evelin.

Näitleja sõnul kulub palju energiat omavahelisele kommunikatsioonile, et nad oleksid Priiduga lapsevanematena ühel leheküljel ehk mõlema kodus kehtiksid ühed ja samad kokkulepped kõiges, mis puudutab näiteks ekraaniaega, õppimist, toitumist jms.

Evelini sõnul on hädavajalik hoida fookuses laste heaolu. "Kõige olulisem lahkumineku juures on hoida nii palju kui võimalik laste turvatunnet. Et nad kasvaksid üles teadmisega, et mõlemad vanemad armastavad neid ja nende perekond on endiselt perekond," rääkis näitleja.

Evelin jagas ajakirjale EMA fotograaf Stina Kase poolt ülesvõetud galeriis ka hetki kolimisest. Nimelt soetas näitleja hiljaaegu esimese päris oma kodu, mis on justkui tema enda käekirjaga kujundatud šikk ja hubane korter renoveeritud puumajas.