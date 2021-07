KUULA JA VAATA | Curly Strings avaldas uue muusikavideo, kus teevad kaasa Eesti armastatud näitlejad

Suviselt soe video kostitab vaatajat huumoriga ja tegijad lubavad, et saab kaasa laulda ja tantsida. Videos astuvad üles armastatud näitlejad Mari Jürjens , Priit Võigemast , Kaspar Velberg ja Argo Aadli , kes kehastuvad ümber meile juba tuttavaks saanud ansambli Curly Strings liikmeteks. Video režissöör on Mikk Jürjens, operaator Ants Tammik, grimmeerija Kelli Neitsov, kostüümikunstnik Anni Lindal ja produtsent Heli Luik.

Video režissöör Mikk Jürjens sõnas, et nagu räägib Curly Stringsi lugu sellest, kuidas maailm ei vaja ühte kurba laulu juurde, jõudis meeskond arusaamale, et ega ühte kurba muusikavideot ka juurde pole vaja. "Seisime võttepäeval silmitsi meeletu kuumuse ja rohke naeruga, aga saime neist mõlemast võitu ja loodetavasti mõjub see väike video piisavalt tõsiselt, et ajada hetkel kui mitte naerma, siis vähemalt muigama!"