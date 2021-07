Kõigest 19-aastaselt surnud Eesti räpparil ilmub postuumne album

Mängupoi$i seniavaldamata materjalist on kokku saanud album vendade Eskode eestvedamisel, kes suutsid Siim Nestori abiga leida vanalt kõvakettalt hulgaliselt sissesalvestatud lugusid ja demosid. "Tundub, et väga vähesed olid tegelikult teadlikud sellest, kui suures mahus Brandon muusikat tootis ja kui andekas ta oli," lausuvad Romet ja Raul Esko. "Tundsime lausa kohustust tema eest see album lõpule viia, et kogu maailm kuuleks tema pärandit. Lisaks loodame sel viisil näidata Brandonile seda, kuivõrd tänulikud me oleme selle kõige eest, mida ta meile andnud on."