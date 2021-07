Kohtulahend: James Franco maksab seksuaalse ahistamise ning pettuste eest 2,2 miljonit dollarit

James Franco ning tema koostööpartnerid eitasid kõiki süüdistusi ning lisasid, et pakkusid õpilastele kõiki lubatud teenuseid ja hüvesid, vahendab Buzzfeed.

Kohtualused on jõudnud järeldusele, et hagi edasine kaitsmine oleks pikaajaline ja kulukas kõikidele osapooltele, mistõttu jõuti ühisele kokkuleppele. Kuigi kohtualused väidavad, et nad ei vastuta väidetavate kuritegude eest, nõustusid nad toimima vastavalt kokkuleppe tingimustele, mis esitati 24. juuni Los Angelese maakonna ülemkohtus.

Esimese hagi esitasid 2019. aasta oktoobris Sarah Tither-Kaplan ja Toni Gaal, kes väitsid, et kool pettis näitlejateks pürgivaid õpilasi, väites, et kooli "meistriklassid" pakuvad neile võimalusi esinemisteks. Selle asemel julgustati neid esinema mõnedes Franco õpetatavates klassides simuleeritud seksistseenides osaliselt või täielikult alasti. Tundides nõuti, et õpilased annaksid ära oma õigused kursustel tehtud videolintidele.

Kohtuasi algatati pärast Los Angeles Timesi 2018. aasta uurimist, kus viis naist süüdistasid Oscari nominendiks saanud näitlejat seksuaalselt ebasobivas sundkäitumises. Üks neist naistest oli Tither-Kaplan, kes ütles, et tunneb, et kool viljeles naiste ekspluateerimise kultuuri.

Teine naine, Violet Paley ütles BuzzFeed Newsile, et Franco sundis teda oraalseksi tegema.

"Kuigi süüalused eitavad jätkuvalt kaebuses esitatud väiteid, tunnistavad nad, et hagejad on tõstatanud olulisi küsimusi ning kõik osapooled usuvad kindlalt, et praegu on kriitiline aeg keskenduda Hollywoodi naiste väärkohtlemise käsitlemisele," seisab kohtuasjas. "Kõik nõustuvad vajadusega tagada, et keegi meelelahutustööstuses - olenemata soost, rassist, usutunnistusest, puudest, etnilisest kuuluvusest, taustast, soost või seksuaalsest orientatsioonist - ei puutuks kokku diskrimineerimise, ahistamise ega eelarvamustega."

Kokkulepe sõlmiti peale kohtuistungeid, mis toimusid juunis ja augustis 2020. Kohtuvaidluse käigus küsitleti umbes 50 endist õpilast ja näitlejat.