NUNNU KLÕPS | Lauri Pedaja jagas imearmsat pilti pisitütrega: kumma näoga siis meie laps on?

"See on justkui rituaal. Esmalt soovitakse meile vanemaks saamise puhul õnne ja siis hakkab pihta suurematsorti kädistamine Aria ümber. Kui esimene emotsioon on välja elatud, hakkab pihta nuputamine. Vaadatakse Ariat ülevalt ja alt, paremalt ja vasakult, eest ja tagant, ning siis hakatakse pakkuma, kumma moodi ta siis ikkagi on. Tal on Getheli nina. Ei, tal on Lauri nina. Tal vist ikka on Lauri suu. Ei ole, Gethelil oli väiksena täpselt selline suu. Aga kõrvad, need on küll Lauri omad jne jne. Selline trall kestab jupp aega ja lõpuks tehakse ära oma otsus," kirjutas Pedaja oma Instagrami postituse pealkirjas.

"Naljakas selle juures on muidugi see, et inimesed, kes on justkui minu inimesed, on veendunud, et Aria on minu näoga, ja inimesed, kes on Getheli inimesed, on täiesti kindlad, et ta on Getheli näoga," lisas ta.