Kohtu otsusel jääb Britney Spears ikka oma isa orjusesse

Britney Spearsi advokaat Sam Ingham soovis juba novembris, et Jamie Spears vabastatakse eeskoste rollist, aga kohtunik taotlust ei aktsepteerinud. Ingham tegelikult soovis, et Jamie asendataks Bessemeri usaldusfondiga, mis kontrolliks kogu Britney vara, aga kohus ei olnud sellega päri, kirjutas TMZ.

Ingham lasi mingil põhjusel kogu asjaajamisel niisama seista. Ta pidi kohtule esitama teatud dokumendid, et Bessemer saaks oma uut rolli täitma hakata. Uued dokumendid, mille alusel oleks Bessemer kaaseeskostjaks, esitas ta kohtule aga alles hiljuti.

Palju arvavad, et Bessemeri usaldusfond on mitu kuud juba Britney kaaseeskostja olnud, aga nii pole. Tegelikult ei ole seda ka praegu, sest mõned dokumendid on veel esitamata.