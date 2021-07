VIDEO | Läheb juba imelikuks: Brigitte Susanne Hunt ei saa Andrei Zevakinilt silmi ja nõuab jälle musi

Nüüdseks on aga tüli unustatud ja Kroonika meelelahutusauhinnad näitasid, et omavahel saadakse hästi läbi. Sky.ee intervjuus, kus osalesid ka Martti Hallik ja Kristina Suuroja, tegi Zevakin ja Brigitte ka musi. Brigitte tahtis hiljem veel, aga siis Zevakin enam ei soovinud.

"Ütlesin juba Grete Paia singli esikal, et tahan Andrei Zevakiniga suudelda," teatas Brigitte ühel hetkel ja see tekitas Zevakinis imeliku reaktsiooni. "Issand, kui jube. Eesti inimesed näevad, et ma olen nii seksapiilne kuidagi. Kõik arvavad, et ma olen vähe saanud selle video põhjal."