RETROFOTO | Kas tunned ära? Pildil palavalt armastatud, tänaseks tegevuse lõpetanud kollektiiv

Festivali peakorraldaja Johannes Pihlak loodab, et taolised muusikalised eriprojektid saavad Rakvere Funkfestil traditsiooniks: “Ideid on olnud mitmeid, kuid otsustasime esimesel aastal just Genialistide tribüüdi kasuks, kuna keskendume sel aastal kodumaistele artistidele ning Genialistide panus Eesti funki ja bändikultuuri on midagi absoluutselt hindamatut.”