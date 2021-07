Keegi ajab udu: Britney Spearsil pole keelatud abielluda ja lapsi saada

Juba 13 aastat Britney vara eestkostja olnud Jamie Spears andis kaks aastat tagasi tütre isikliku elu eeskostja rolli naisele nimega Jodi Montgomery. Nagu Jamie eile ütles, siis on just Jodi see, kes vastutab selle ees, mis otsuseid Britney eraeluliselt teha saab, vahendas TMZ.

TMZ kinnitas, et sellise eeskoste puhul nagu Britney Spearsi on ülesseatud, tal on õigus abielluda ja lapsi saada ning eeskostja ei saa teda selles keelata.

Kõik, mis puudutab raha, on aga Jamie ja mitte Jodi pärusmaa. "Ms Montgomery on alati püüdnud saada raha kulude jaoks, mida Britney on nõudnud, või mida soovitab tema meditsiiniline personal. Kõik soovitud kulud pole luba saanud. Jamie Spearsil on eeskostjana kohus teha otsuseid vastavalt sellele, mis on vara seisukohalt kõige olulisem, ning see tähendab mõnikord, et vastavatele kulutustele on öeldud ei või on neid limiteeritud," rääkis Jodi Montgomery esindaja.