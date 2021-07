Heelia Sillamaa kodu ehitustööd jätkuvad: remonti panustamise dünaamika on selgelt paigas

Küll aga Heelia avaldas, et Peep tööd päris üksi siiski ei tee. "Ehk siis Peep ja sõbrad on vahepeal ära teinud suure töö. Kahjuks see muidugi enne ja pärast piltidel hästi veel ei kajastu, sest uute seinte, elektrijuhtmete ja torude vahele keegi ei näe. Vähemalt on endal süda rahul, et kõik on nullist korrektselt ja kvaliteetselt üles ehitatud. Uued aknad ja uks on ees, seinad ei lase enam tuult läbi ja pesta saab varsti kööginurga asemel korralikus vannitoas," ütles Heelia.