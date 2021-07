FOTOD | Muhumaal käivitus juba 25. korda tulevikumuusika festival Juu Jääb

1. – 4. juulini kestev sünnipäevapidu vabas looduses, armsaks saanud Muhu Muusikatalu õue peal, toob kokku väga hea muusika ja toreda seltskonna. Oodata on artiste USA-st, Austriast, Inglismaalt, Rootsist, Soomest, Iisraelist ja muidugi meie oma Eesti artiste uute plaadiesitluste ja koosseisudega.

Festival Juu Jääb on juba 25 aastat mänginud Eesti muusikasündmuste loos ehk väikest, kuid seda olulisemat rolli. Eks vast sõltub, kuidas vaadata. Pädaste mõisaõues 25 aastat tagasi toimunud ja ootamatult menukaks osutunud kontserdist alguse saanud muusikaarmastajate koosviibimine on Muhu jonnakusega trotsinud mistahes olusid, olnud üle ääremaaks olemise puudustest ja pööranud need võimalusteks.