"Krjukovit ja Kibuspuud me kordama ei hakka. Salomon Vesipruul ja Jaan Tatikas ei tegutse deliiriumis joodikutena. Neis on hoogu, energiat, armastust ja inimlikku rumalust," räägib režissöör Ain Mäeots , kelle käe all valmib "Kuulsuse narride" uusversioon.