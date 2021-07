"Tuhkatriinu" lugu uues kuues – tuntud lauljanna Camila Cabello teeb filmidebüüdi klassikalise loo peaosas

Amazon kirjeldab filmi klassikalise loona uues võtmes, kirjutab Screenrant. Laulude tugevus filmis arvatakse määravat teose edu. Filmi peategelased on kolm tugevat lauljat-näitlejat: Camila Cabello, Billy Porter, ja Idina Menzel, kes on tuntud kui ühe kõige populaarsema Disney laulu – Lumekuninganna multifilmi tunnusloo "Let It Go" – lauljana. Kuna film luuakse teiste meediaettevõtete poolt, siis Disney loodud klassikalised laulud uues “Tuhkatriinu” loos ei ilmu.