Kes see küll olla võiks? Grete Kuld imetles noorena tuhandete poolt armastatud kodumaist hurmurit

Meie kokkusaamine oli eelkõige õigesti ajastatud. Oleme seda ka omavahel arutanud, et tegelikult oleks võinud see ka varem juhtuda, aga asjalood kujunesid teisiti. Tagantjärele mõeldes poleks ükski varasem võimalus või hetk ilmselt meid siiski ühiselt tänasesse päeva toonud. Oleme väga kirglikud rääkijad. Võime tunde koos olla ja maailmaasju arutada – see on põnev ja inspireeriv. Arvan, et see on ka üks olulisi põhjuseid, miks temasse armusin.