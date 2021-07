ÜLEVAADE | Kuhu minna, mida teha? Siin on nädalavahetuse põnevaimad üritused

Sel nädalavahetusel, 2. ja 3. juulil toimub Noblessneri sadamalinnakus SUME Festiva l. Kahe päeva jooksul esinevad festivali pealaval nublu, Trad.Attack!, Ewert & The Two Dragons, NOËP ja paljud teised. Linnafestivali teist lava kureerib plaadifirma ja peosari TIKS.

Esmakordselt toimuv SUME Festival keskendub kodumaisele muusikale. "Juba eelmisel aastal, mil festival algselt toimuma pidi, soovisime külastajatele pakkuda parimat elamust just nimelt kohalikelt artistidelt. Otsustasime sel aastal festivali kahepäevaseks muuta, et muusikaprogrammi täiendada ja mitmekülgsemaks muuta – popist hip-hopini, folgist räpini," kommenteerib festivali projektijuht Marek Falgot.

SUME Festivali pealaval astuvad reedel, 2. juulil üles nublu, Trad.Attack!, Rita Ray ja Anett ning laupäeval, 3. juulil NOËP, Ewert and The Two Dragons, Liis Lemsalu ja Gram-Of-Fun. Linnafestivali teist lava kureerib peosari ja plaadifirma TIKS.