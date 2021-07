Nõid Nastja: raha ei armasta, kui teda kinni hoitakse

Raha ligitõmbavad kivid on need, millel on jõud rahavoogusid aktiveerida ja jaotada. Raha on voog, see voolab alati. Esimene reegel – kergelt ära antu tuleb ka kergelt tagasi. Raha ei armasta, kui teda kinni hoitakse. Nendelt, kes lihtsalt koguvad raha ilma kindla eesmärgita, see kas varastatakse või kaob lihtsalt ära.