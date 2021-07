FOTOD | CryptoFest tõi palavale ilmale vaatamata kohale suured peohuvilised

Cryptofesti peaesineja Haddaway on retrostaaride kuldvara ja oodatud esineja üle Euroopa. Tema 1993. aasta hitt "What Is Love" on ajastu üks suuremaid tunnuslaule. Ka tema "I Miss You" ja "Rock My Heart" on väga tuntud 1990ndate lemmiklood.

Kunagise šokeeriva duo t.A.T.u. punapäine liige Lena Katina on edukas ka oma soolokarjääris. Oma kunagisest duetipartnerist märksa harvemini Eestis esinenud Lena Katina andis 2019. aastal välja esimese venekeelse albumi "Mono", mis järgnes ingliskeelsele kauamängivale "This Is Who I Am". Kindlasti esitab laulja ka t.A.T.u.-aegsed suurhitid "All The Things She Said" ja "Not Gonna Get Us".