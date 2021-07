ARMAS KLÕPS | Maailmarändur Liza Lind näitas esmakordselt oma uut eriti komput peikat

View this post on Instagram

Möödunud aasta oktoobris andis Liza Lind enda Instagrami kontol teada, et on oma kallimast lahku läinud. Naine palus tollal kõigil arvamused endale hoida ning lasta kummalgi eluga edasi liikuda.

Instagrami postituses tunnistab reisiblogija Liza Lind, et on küllaltki privaatne inimene ning isegi, kui ta armastab teatavat vabadust, siis alati on ta proovinud vältida teemasid, mis on seotud tema suhete, perekonna või tervisega.