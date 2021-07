Silvia Ilves heidab vähemustele ette vikerkaarevärvide varastamist: mõelge oma kombinatsioon värvidest ning liputage sellega, kui tahate!

"Mina ei saa aru, mis teema selle ilusa vikerkaare värviga on? Miks on nii ilus loodusnähtus sümboliks millelegi, mis mind ei puuduta ning millest ma midagi kuulda ei taha?" on Ilves võrdlemisi hämmingus.

"Kas peaksin end ebamugavalt tundma, kui vikerkaare värve kuskil kasutan, sest äkki mõni seostab mind millegagi, millega mul mingisugust pistmist pole?" küsib tšellist seepeale.

"Tunnen, et ilus loodusnähtus on ära varastatud inimkonna teatud inimeste poolt! Kes lubas vikerkaare värvi ilusa olemuse ära rikkuda? Mõelge oma kombinatsioon värvidest ning liputage sellega, kui tahate!

Aga miks on vaja provotseerida ja õhutada viha, ennast nina alla hõõruda? Kas heterod peaks nüüd oma sümboli välja mõtlema ja võimsalt liputama hakkama, et näidata, kellena Jumal meid lõi? Aga vat kui mina leian, et tahan vikerkaare värviga hoopis liputada heteroks olemist?" küsib Ilves.

Ta ei mõista, miks peaks tema sõnul omasoo tegelased ennast tõestama: " Mis tõestamise vajadus meil siin nüüd lahti lastud on? Äkki laseks asjad üldse nõnda minna, et igaühe kodu on kõigi kodu? Hakkame protesteerima, et inimesed nii egoistlikud on ning oma ruumi vajavad? Lukud eest! Igaühel on õigus kelle koju iganes marssida! Vabadus! Elu elamise vabadus! Kaotagem ka politseid! Vabadus! Igaüks võib roojata kuhu tahab! Vabadus! Kui inimene tahab, käigu alasti ringi! Vabadus!"

Ilves tunnistab, et tema tutvusringkonnas on palju vikerkaaresõpru, kuid ta ikkagi ei mõista, miks peab sellest karjuma. Muu hulgas mainib Ilves, et varsti nõuavad ka pedofiilid oma õigusi.