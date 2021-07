FOTO | Jõud on ühinenud? Kristi Loigoga sõjajalal Kerdo Mölder lööb klaase kokku "Hingesoojuse" tiimiga: tõde tõuseb, vale vajub!

Loigo ja Mölderi tüli sai alguse pealtnäha lihtlabasest Kannu Kõrtsi omanike vahetusest. Nimelt tõrjuti väidetavalt Loigod eemale just Kristi halva maine ja usaldamatuse pärast. Sellegipoolest eskaleerusid lahkhelid justkui hetkega ning ühtäkki on mõlema osapoole suhted kardinaalselt muutunud. Mölder heidab Loigodele ette valelikkuses. Olukord kommenteeris mõned päevad tagasi ka Kristi Loigo enda Facebooki lehe live-videos.

"Kerdo Mölder elas kriisi ajal suisa mitu nädalat minu juures, sest tal ei olnud võimalik ennast ise elatada. Ta saatis mulle appikarjeid, kui ta endale viga tegi," märkis Loigo videos, öeldes, et süüdistused, nagu tema ahistaks Mölderit ning istuks niisama tema ukse taga, ei vasta vähimalgi määral tõele. "Me olime ju sõbrad ja kui ta kutsus mind külla, siis ilmselgelt saadan ma talle sõnumi, et ma olen juba siin."

Sarnase live-videoga vastas Loigole päev hiljem Kerdo Mölder, kes tõdes muu hulgas järgmist: "Mitte iial, mitte kunagi ei ole mul mõttesse tulnud sellisel raskel ajal, kui mu sõber on maoli maas, võtma telefoni ja tegema temast pilte ning hiljem seda neile nina alla hõõruda. Või öelda hiljem, et ma tulin sulle appi."

Pärast video avalikuks tegemist, kus ta muu hulgas mainis ka seda, et tal on tõendeid "Kodutunde" raha kuritegeliku kasutamise kohta, postitas ta samal õhtul pildi Facebooki, kus ta lööb klaase kokku "Kodutunde" asemele tulnud heategevussaate "Hingesoojus" saatejuht Heveli Veersaluga. Pildi juurde on märgitud ka saateprodutsent Katrin Lust.

"Tõde tõuseb, vale vajub," kirjutab Mölder postituse juurde.

Mäletatavasti oli Kristi Loigo ja tema tiim äärmiselt kriitiline "Hingesoojuse" osas, kui see "Kodutunde" asemel eetrisse jõudis. Loigo süüdistas tollal, et "Hingesoojus" kasutas "Kodutunde" tehtud töid ning et "Hingesoojus" on maha kopeeritud tema saatelt.