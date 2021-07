FOTOD | Palju õnne! Riina Solmanist ja Barutost said ühe neliku ristivanemad: minu ja Kaido Höövelsoni ehk Baruto ristitütar on nüüd Luise

"Huvitav on fakt, et kolmekümnendatel sündisid just nende kodukülas Eesti toonased viimatised nelikud. Koroona taandudes tegid vanemad teoks oma ammuse soovi - ristida lapsed ja leida neile head ristivanemad. Oli siiras rõõm, et pere mind usaldas ja kutsus ristvanemaks, nii olengi nüüd alates eilsest taas kord uhke ristiema. Siiani on mul lisaks oma poistele kaks ristipoega ja küll on suur rõõm väikese tüdruku ja tema õdede üle, sest leppisime teiste ristivanematega kokku heas koostöös mitmikute huvisid silmas pidavalt. Iga tüdrukule leidsime head ristivanemad. Minu ja Kaido Höövelsoni ehk Baruto ristitütar on nüüd Luise," tõdeb Solman, lisades, et Luise tuli teda ristsete planeerimise külaskäigul eraldi kallistama ja vanemad arvasid, et see oli valik.