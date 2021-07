Henrik Normann: noorena on ikka nii, et hommikul armud ühesse ja õhtul juba teisesse

Noorena armud palju kergemini, see on kindel. Noorena on ikka nii, et hommikul armud ühesse ja õhtul juba teisesse. 20aastasena oli mul kaks pruuti ühel peol. Üks ühel korrusel, teine teisel. Ühele ütlesin, et oota, ma pean all ära käima korraks. Jooksin siis alla ja seal rääkisin, et üleval on üks tuttav, käin kiiresti ära ja olen kohe tagasi. Lõpuks me jooksime trepi peal kõik kokku ja ma jäin mõlemast ilma. Õnneks noorena ei ole lahkuminek ka nii valus. Vanemale inimesele on see kindlasti palju raskem. Kuskilt lugesin, et mida vanemaks saad, seda tõenäolisem on, et ühel hetkel leiad enda kõrvale kellegi, kes on sinuga surmani. (Naerab.)