Kõrvuni armunud Uudo Sepp oma blondiinist kallimast: Kendra võtan ma naiseks!

Pärnu piiga, suunamudija Kendra Katrina Könnel (20) ja superstaarisaate võitja, Saaremaalt pärit Uudo Sepp (24) tutvusid möödunud aasta septembrikuus. Sel kevadel kolisid noored kokku. Nad muigavad, kui ütlevad, et teineteisel külas käies läksid taksoarved nii suureks, et odavam oli koos korter üürida. Pesa punuti Viru keskuse naabruses asuvasse kortermajja.

"Ma hakkasin Uudo vanematele vist enne meeldima, kui talle endale," itsitab Kendra. Uudo poetab vahele, et ta isa kiidab Kendrat taevani. Neiu aga lisab, et kui Uudo tema perel külas käies laulis, siis võitis ta hetkega kõigi südamed. Näha on, et Uudo ja Kendra hoiavad teineteist väga. Kohtumisele tulevad nad käsikäes ja kohvikus istuvad teineteise embuses.