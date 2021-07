Monaco vürstipere armudraama jätkub: Charlene sai pool aastat tagasi põgenema ning pole siiani mehe juurde naasnud!

Printsess sõitis jaanuaris oma kodumaale Lõuna-Aafrika Vabariiki ning ta pole siiani Monacosse naasnud. Palee esindajate sõnul on Charlene'il juba pikemat aega tõsine kõrva, nina ja kurgu infektsioon, mis takistab tal Monacosse naasmast. Kogu selle aja on paari ühised lapsed Jacques ja Gabriella olnud oma isaga.

Kuid kuulujutuveskid räägivad vürstiriigis teistsugust juttu ning arvatakse, et lõpuks sai Charlene oma mehe käpa alt pääsema. On teada, et endine ujuja proovis kümme aastat tagasi põgeneda enne oma pulmatseremooniat, kuid tulutult. Toona oli naiseni jõudnud informatsioon, et tema tulevane abikaasa on suhteväliselt saanud lapse.

Kokku on Charlene proovinud põgeneda kolmel korral. Ka varem on ta ostnud endale üheotsapileti Aafrikasse, kuid siis lasi Albert teda Nice'i lennujaamas peatada.

Tundub, et ajalugu on end kordamas, sest kuuldavasti on välja ilmunud järjekordne Alberti laps. Detsembris väitis üks Brasiiliast pärit naine, et tema 15-aastase tütre isa on just tuntud vürst. Lapse eostamise ajal oli aga Albert juba suhtes Charlene'iga.

Vahetult pärast seda ilmus printsess avalikkuse ette uue julge soengu ja tumeda silmameigiga. "Ta lõikas oma juuksed ära sel päeval, kui ta sellest teada sai," ütles lähedane allikas New York Postile.

Kuigi võiks arvata, et Charlene'ile tuntakse Monacos kaasa, siis tegelikkus on vastupidine. Teda võrreldakse Alberti armastatud ema Grace Kellyga ning ta on saanud endale hüüdnime "Kurb printsess". Talle heidetakse ette, et ta ei naerata piisavalt ning ta on lasknud enda välimust liialt muuta.