Marilyn Monroe, kelle sünnijärgne, kirikus registreeritud nimi oli Norma Jeane Mortenson, aga kelle tema vanaema lasi ki­rik­likul ristimisel ümber nimetada Norma Jean Bakeriks, sündis 1. juunil 1926. Maailmas leidub küllalt inimesi, kes on sündinud samal päeval ja peavad tänavu väärikat 95. sünnipäeva. Mõned neist elavad ka 100-aastaseks, aga iseasi, kas see on elu, millest unistada. Marilyn ennetas hilisemas rokilaines tekkinud loosungit "ela kiiresti ja ägedalt, sure noorelt" umbes poole põlvkonna võrra.