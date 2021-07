Elina Nechayeva ebaõnnestunud abieluettepanekust: tundsin tol hetkel, et pole selliseks sammuks valmis

Eelmisel aastal vallandunud koroonapandeemia ei ole õnneks sundinud sopran Elina Nechayevat (29) ametit vahetama. Kuigi lauljanna sissetulek langes esimestel koroonapiirangute kuudel 100%, sai ta kuidagi hakkama.

"Nüüd hakkab olukord jumet võtma. Tuleb olla väga osav, et edukalt välja tulla kõigest, mis on seljataha jäänud. Edukalt nii finantsiliselt kui ka psühholoogiliselt. See oli tõesti väga raske aeg ja ma võin öelda, et nii keeruline pole mul kunagi elus olnud," tunnistab Elina. "Koroonapiirangud osutusid vaimses mõttes suureks väljakutseks, kuna puudus võimalus tegeleda oma armastatud tööga ning näha publiku säravaid silmi ja naeratusi. Ma olen üldiselt väga rõõmsameelne ja positiivne inimene, kuid isegi minu rõõmsameelsuse hoidmisega oli vahepeal ikka korralikult tegemist."

