Koroona pääses jälle kuningakotta? Mitmel üritusel käinud Kate on karantiinis

Kate väisamas Wimbledoni möödunud nädalal. Scanpix

Cambridge'i hertsoginna Catherine sai reede pärastlõunal teate, et ta on olnud kontaktis koroonapositiivse inimesega ning peab koheselt eneseisolatsiooni minema. On teada, et 39-aastane kolme lapse ema on viiruse vastu juba vaktsineeritud.