KUUM KLÕPS | Kas see on seksikaim sünnipäevapidu üldse? Margot Robbie tähistas uut eluaastat bikiinides sõbrannadega

Austraallanna tähistas möödunud nädalavahetusel 31. sünnipäeva ning seekord otsustas näitlejatar teha teemapeo, mille osalejad pidi riietuma nagu nad oleks tõsieluseriaalis "Armastuse saar". See tähendab aga seda, et neiud tulid kohale ainult nappides bikiinides ja seksikates kleitides.

Kuigi Robbiel on ka mitmeid Hollywoodi staaridest sõbrannasid, siis fotolt on näha, et kõige kuulsam külaline oli hoopis seriaalist "Kodus ja võõrsil" tuntud Samara Weaving.