FOTOD | Helen Randmetsa paljastavad bikiinid toovad lauljanna figuuri suurepäraselt esile

Jaanuaris rääkis Helen Randmets Kroonikale, et ta tundis viimastel aastatel abielus eduka mehe kõrval üha rohkem hirmu, mis temast endast saab. Kas ta jääbki naiseks, kes kasvatab lapsi, teeb süüa ja ootab meest koju?

Helen Randmetsal on selja taga edukas artistikarjäär seitsmeteistkümne aasta eest lavad vallutanud populaarses Nexuse ridades. Õige pea pärast bändi lagunemist abiellus ta Reigo Randmetsaga, kellest on saanud edukas kinnisvaraarendaja. Neil on kolm poega: Roben Thor, Marlon Frei ja Joren Rei. Noorim läks eelmisel aastal lasteaeda.