Noorkuu laulja Rein Kahro Dubais abiellumisest: eesmärk oli oma unistuste päeva kahekesi veeta

„Meie ühine arusaam oli, et pulmi pole vaja teiste jaoks teha, vaid see on pigem meie oma asi. Küll seda pidu jõuab ka pidada,“ räägib Noorkuu laulja Rein Kahro , kes 12. veebruaril Dubais oma personaaltreenerist kallima Monikaga abiellus.