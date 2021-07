Ärimees ja filmiprodutsent Peeter Rebane on kaks korda koroona läbi põdenud ja nüüd taas lennus. Ta käib festivalilt festivalile oma keelatud armastusest rääkiva filmiga "Tulilind", mida on nii boikotitud kui ka ülistatud. Et päästa mahekohvik Komeet hääbumisest, maksid Peeter ja ta vend Priit Rebane omast taskust töötajatele palka.