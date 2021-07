Kroonika soovitab | Sündmused, mis väärivad sel nädalavahetusel nautimist!

BARBAR FEAST 2021

Esinevad: METSATÖLL × KURJAM × GORESOERD × HERALD × HORROR DANCE SQUAD × NIHILISTIKRYPT × HETERO × REDNECK RAMPAGE × BOOGIE COMPANY × DEAD FURIES × KILLHALL × DREADPIN × VAL TVOAR × SÜNGEHEL × TERAVMOON × PIME × SOLD × ULGURÄND × KOLMTEIST × DEFEATEM × NO MORE FRIDAYS × DESERT QUEEN × THE LOU LOUS × RISER × ITK × AC/DC TRIBUTE: COVERAGE × METALLICA TRIBUTE × DJ ANDRES UIBO × DJ TAAT × DJ NEIL SAVI

PÄRNU MULLIFESTIVAL MULLFEST 2021

Festival algab Mullipiknikuga Koidula pargis, mida sel aastal juhatab Mullfesti Mutukas ning millel tegevusi jätkub kogu perele! Festivali põhiüritus Café Grandi esisel alal kulgeb aga kuurortlinnale omasel moel pealelõunast südaöösse. Kõigil festivali külalistel on võimalik kohapeal nautida ja kaasa osta erinevaid mullijooke lihtsamatest vahuveinidest päris ehtsate šampanjadeni, ka alkoholivabad mullijoogid on esindatud. Mõnus muusika, meeleolukad esitlused, vahvad võistlused, tänavatoit ning lihtsalt mõnus olemine kõigi pärnakate, suvepärnakate ja linna külaliste jaoks - see on selleaastase Mullfesti peamine idee toidu- ja joogikultuuri edendamise kõrval.