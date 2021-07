KUUMAD KLÕPSUD | Kas see on seksikaim printsess? Taani ja Kreeka kroonitud kaunitar postitab lausa poolpaljaid pilte

Kreeka ja Taani printsess Maria-Olympia ei ole üks kuulsamaid kroonitud päid Euroopas, kuid kindlasti on tema Instagrami lehekülg üks julgemaid. Selle sisuks on nii pesupildid kui ka julgemad kaadrid pöörastelt pidudelt.

24-aastane printsess on pärit kahest kuninglikust perekonnast. Tema isa on Kreeka kroonprints Pavlos, kelle vanemad olid Kreeka viimane kuningas Constantine II ja Taani printsess Anne-Marie. Maria-Olympia emapoolne suguvõsa on aga USAst. Tema ema on seltskonnadaam Marie-Chantal Miller, kelle ärimehest isa Robert Warren Miller on miljardär.

Ka Maria-Olympia on läinud oma ema jälgedes ning USA kõrgklassis on ta tuntud eelkõige oma päritolu ja pidutsemiste tõttu. Kuid kaks aastat tagasi lõpetas ta New Yorki ülikooli ning teeb esimesi samme moemaailmas.

Kui Suurbritannias on tekkinud meedial probleeme sellest, et kuningliku perekonna liikmeid on pildistatud puhkusereisil ujumisriideid kandmas, siis Maria-Olympia postitab ise sotsiaalmeediasse fotosid, kus ta vaevu midagi kannab.