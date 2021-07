Spearside peretuttava paljastus: eeskoste õiguse saanud popstaari isa karjus "Mina olengi Britney Spears!"

USA ajakiri edastab pealtnägija Jacqueline Butcheri, kes oli aastaid Spearside peresõber, ütlusi. Näiteks kirjeldas ta, kuidas isa halvad kavatsused olid nähtavad juba 13 aastat tagasi. Ühel kohtumisel, kus osales Butcher, mõlemad Britney vanemad ja tema isa advokaat, teatas Jamie selgesõnaliselt: "Mina olengi Britney Spears!". Butcheri sõnul oli see selge märk ka Britney ema Lynne'ile, kellel polnud sisuliselt mingit õigust enam tütre üle otsustada.

Butcheri sõnul uuris ta Lynne'ilt ka selle kohta, miks mõlemal vanemal pole võrdset eeskostet oma tütre üle. Toona oli popstaari ema öelnud, et antud olukord kestab vaid mõned kuud ning tal on lihtsam, kui Britney on pahane tema eksabikaasa Jamie peale kui tema peale. Nüüdseks on antud olukord kestnud juba 13 aastat.

Toona arvas peretuttav, et kõik, mis toimub, on Britney enda heaolu jaoks. "Ma arvasin, et ma aitan. Aga tegelikult ma ei teinud seda, ma aitasin hoopis korrumpeerunud perekonnal võtta tema üle kontroll," meenutab Butcher. Ta kahetseb siiani, et seda protsessi aitas.

Butcheri sõnul hakkas isa pärast eeskoste saamist Britneyt maha tegema. "Ila lendas ja ta karjus talle näkku, et ta on hoor ja kohutav ema," meenutab naine. Seda kõike nägi pealt ka Britney ema, kes oli tütrele kinnitanud, et kui ta järgib isa reegleid, siis ta näeb ka oma kahte poega.