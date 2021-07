Eda-Ines Etti esmakordselt emadusest: laps on võtnud ikkagi praktiliselt kogu tähelepanu

"Tuleb tunnistada, et mitte millegi muuga pole jõudnud tegeleda selle seitsme ja natukene rohkem kuu jooksul. Laps on võtnud ikkagi praktiliselt kogu tähelepanu," naeris Ines. Möödunud nädalal oli tal üle pika aja ka esimene esinemine, kuid lapse hoidmiseks on tal olemas vanaemadest koosnev armee.

Kuna varem pole ta emadusest rääkinud, siis paluti tal ka oma hakkamasaamist hinnata. "Selles rollis olen ma olnud juba üle seitsme kuu, aga raske endal hinnata, sest üritad ikka kõigest väest hakkama saada selles mitte alati kõige lihtsamas rollis," tunnistas armastatud lauljatar.

Kuigi tegemist on Inese esimese lapsega, siis pigem usaldab ta oma sisetunnet ja mida süda ütleb, kui teiste nõuandeid. "Aga selline emainstinkt... Ma arvan, et see lõi ikka kohe välja, et seda ma väga otsima ei ole pidanud õnneks," ütles ta.

Saatejuht Rauno Märks mainis, et tema sõnul pole Ines välimuse poolest rasedusega grammigi muutunud, kuid lauljatari enda sõnul tuli tal beebiootusega korralikult kaalu juurde. "See vist käib asja juurde ka, aga mida kõhnem sa oled, seda rohkem sa tavaliselt juurde võtad. Ma olen kuulnud, et see on nii. Keha on ikkagi tark ja kui sa oled liiga kõhna, siis ega ei ole sellel beebil ka mingisugust võimu kasvada seal kõhus," arvab ta.