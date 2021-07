Vägev! Nublu jagab soome muusikafestivalil lava koos maailmakuulsa 50 Centiga

Üritus toimub järgmisel kuul, 20. ja 21. augustil. Lavale astuvad 50 Cent (US), AJ Tracey (UK), Burna Boy (NG), Cherrie (SE), Clever (US), Future (US), Jack Harlow (US), nublu (EE), Cledos, costee, Eevil Stöö, Ege Zulu, Etta, Evelina, F, Fabe & Friends, Fresh '21, Gasellit, Gettomasa, Gracias, Hassan Maikal, ibe, Jesse Markin, Juno, JVG, Kevin Tandu, Kube, Lauri Haav, Lukas Leon, Madboiali, Melo, MKDMSK MMRL, Pihlaja, Pyrythekid, Sexmane, Shrty, SMC, Timo Pieni Huijaus, Uniikki & Uzi Boys, View, william, Yeboyah.

Kroonika kirjutas juunis, et räppar nublu (24) lava- ja loometöös tähendas eelmine aasta sissetulekute mõttes kukkumist, aga mitte drastilist. Ainuisikuliselt nublule kuuluva osaühingu Kaigas OÜ müügitulu oli eelmisel aastal ligi 48 000 ­eurot ja kasum 22 000 eurot. Samas, üle-eelmisel aastal oli Kaika müügitulu ligi 65 000 eurot ja kasum 50 000 eurot. Kusjuures osaühing alustas tegevust alles üle-eelmise aasta 26. märtsist – seega oleks võinud 2019. aasta näitajad olla veelgi vingemad.

Eelmise aasta lõpu seisuga seisis nublu firmas jaotamata kasumit ligi 72 000 eurot. Pole sugugi paha, arvestades seda, et nublu saabus alles mõne aasta eest Eesti muusikat uueks looma. Räppari kuulsaimate lugude hulka kuuluvad näiteks "Mina ka", "1-2", "für Oksana", "Tmt" ja "Universum". Praeguse seisuga on nublu YouTube'i kanalil kokku 38 miljoni vaatamise ringis. Enim vaadatud muusikavideo on "Öölaps!" – 5,7 miljonit vaatamist.

nublu tegi mullu oma firmaga isegi ühe investeeringu – Kaikale kuulub eelmise aasta augustist Kuusalu vallas Pärispeal veidi enam kui hektari suurune Väheloo saar, mis oli müügis ligi 30 000 euro eest. Saar asub Tallinnast umbes 80 kilomeetri kaugusel. Müügikuulutuses seisis, et saarele saab ehitada oma jahisadama või paadisilla. Portaali www.letsbuyan­island.com andmetel on saarel erinevaid leht- ja okaspuid ning saare lõunaosas ka väike liivarand – kõik nublu jagu! Saarel olevat ka hea telefonilevi ning mitte väga palju sääski.