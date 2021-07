Britney Spearsi mänedžer pani 25 aasta järel ameti maha

Larry Rudolph, kes aitas Britneyl teenida tema esimese plaadilepingu, sõnas, et lauljanna plaan ametlikult laulmisega lõpparve teha, pani teda ennast samuti tagasi astuma, kirjutas BBC.

Otsus tuleb kaks nädalat pärast seda, kui Britney ütles Los Angelese kohtus, et teda sunnitakse vastu tema tahtmist esinema. Ta võitleb praegu selle nimel, et lõpetada eestkoste, mis on tema eraelu ja finantsolukorda 2008. aastat kontrollinud.

Rudolph andis enda taandumisest teada kirjas Britney isale Jamie'le ja kaaseestkostjale Jodi Montgomeryle. "Mina ja Britney suhtlesime viimati kaks ja pool aastat tagasi ning siis ta andiski mulle teada, et soovib tööst teadmata ajaks pausi teha," kirjutas mänedžer.

"Täna aga ma kuulsin, et Britney soovib laulmisega üldse lõpparve teha. Tema mänedžerina leian ma, et mul on kõige õigem tema meeskonnast lahkuda, sest minu teeneid ei lähe enam vaja."

Rudolph lisas, et temal ei ole eestkostega mitte mingisugust seost ega tea ka kõiki detaile, aga ta on ülimalt uhke kõige selle eest, mida 25 aastaga saavutati.

"Soovin Britneyle head tervist ja õnne ning olen tema jaoks olemas, kui ta seda vajab, nagu ma olen alati olnud," lisas Larry Rudolph lõpetuseks.

Rudolph on Britney mänedžer olnud peaaegu terve tema karjääri, seda alates ajast, mil laulja ema Lynne Spears palus tema lauluhääle osas abi.

Tol ajal töötas Rudolph muusikatööstuses advokaadina, esindades kliente nagu Backstreet Boys, Justin Timberlake ja Jessica Simpson. Aga ta oli Britney häälest niivõrd vaimustunud, et võttis ta enda tiiva alla, pakkudes teda mitmele New Yorgi plaadifirmale, kuni viimaks Jive talle lepingut pakkus.

Selle järel suunas ta Britney maailmakuulsaks täheks hittidega nagu "Hit Me Baby One More Time", "Ooops! I Did It Again" ja Toxic.

Ta astus küll ajutiselt 2007 kõrvale, kuid naasis pärast seda, kui mitmed avalikud intsidendid viisid laulja eestkoste alla, mille järel aitas Rudolph Britneyl koostada mitu edukat albumit ja tulus esinemistesari Las Vegases.

Viimase puhul on välja tulnud, et Britney seal esineda ei soovinud, aga tema meeskond teda selleks sundis.