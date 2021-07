Miley Cyrus avaldas oma kontserdil Britney Spearsile toetust lauldes: "Vabastage Britney"

4. juulil esines lauljatar Las Vegases, kus hullutas rahvast esitades oma hittlugu "Party in the U.S.A". Poptäht muutis aga oma kuulsa laulu sõnu: "Taksojuht pani raadio tööle, pöördus mu poole ning ütles, vabastage Britney, vabastage Britney".

Toetusavaldus leidis kontserdil poolehoidu ning publik laulis koos staariga kaasa. Lauljanna seletas rahvale: "Me armastame JAY-Z'd, aga me peame selle bitchi* vabastama. See viib mind endast välja."

Sarnast sõnumit on Cyrus jaganud ka varasemalt esinemistel. Ta kuulub staaride sekka, kes on avaldanud armastust ja toetust Britneyle kõrgetasemelise konservatooriumi lahingu ajal, et naine vabastataks.

Ligi poole Britney Spearsi aastakümnete pikkusest karjäärist maailmakuulsa popstaarina on olnud täielikult kontrollitud. Lauljanna on oma isa Jamie Spearsi juhtimisel konservatooriumis olnud alates Britney emotsionaalse kriisisi algusest 12 aastat tagasi, mille tulemusel vajas Britney haigla- ning taastusravi.

Fännid on avaldanud aga rahulolematust, et laulja on 38-aastaselt jätkuvalt konservatooriumis. Lauljanna toetajad on veendunud, et Britney soovib samuti vabaneda seaduslikust siduvusest isaga ning seetõttu käivitasid fännid #FreeBritney liikumise, kasutades selleks sotsiaalmeediat.

2009. aastal käivitus FreeBritney.net, kus avaldati kõik informatsioon, miks usutakse, et Britney ei vaja konservatooriumit enda elus. Sait tõi välja: "Spearsi konservatooriumi kaheteistkümne aasta jooksul on lauljanna käinud korduvalt mööda maailma tuuridel, andnud välja mitu albumit ning töötanud mitmetes telesaadetes. Kuna Britney pole juriidiliselt iseenda oma, otsustatakse tema eest, kas ta tohib töötada või mitte ning kellega sõlmitakse lepinguid."

Britney vend Bryan on öelnud: "Ta on olnud konservatooriumis juba mõnda aega. Alguses oli selleks vajadus, kuid nüüd on tehtud ka muudatusi. Kõik, mis me teha saame, on loota parimat. Britney on alati tahtnud sellest välja tulla. Isegi, kui tullakse mõttega aidata, on see frustreeriv ja pettumust valmistav, kui keegi ütleb sulle pidevalt, mida teha."