Monacost väidetavalt põgenenud Charlene paljastas, mis tema elus tegelikult toimub: praegune aeg paneb mind proovile

Nüüd otsustas Charlene anda Lõuna-Aafrika Vabariigis, kus ta üles kasvas ja hetkel viibib, kohalikule väljaandele Channel24 kommentaari oma olukorra kohta. Kuigi printsessi varasemad põgenemiskatsed ja rahulolematus oma eluga on juba aastaid teada, siis antud intervjuus väidab Charlene, et tahab Monacosse naasta. Tegemist oli küll kirjalikult saadetud kommentaariga, mis võib tähendada ka seda, et see on kirjutatud mõne Charlene'i esindaja poolt.

"Praegune aeg paneb mind proovile. Ma igatsen oma abikaasat ja lapsi väga," ütles ta viidates enda ja Alberti kaksikutele Gabriellale ja Jacques'ile.

Meedias spekuleeritakse, et Charlene lendas Monacost minema seetõttu, et detsembris tuli avalikuks järjekordne Alberti sohilaps. Kuid nüüd leidis printsess, et peab intervjuus ütlema ka mõned toetavad sõnad oma abikaasa kohta. "Albert on minu kivi ja tugevus ning ilma tema armastuse ja toetuseta ei suudaks ma elada üle seda valusat aega," selgitas Charlene.

Palee kinnitas juba mõni aeg tagasi meediale, et Charlene ei pääse LAVist tulema, sest tal on tõsine infektsioon. Nüüd kinnitas seda ka printsess ise. "Mis on minu jaoks kõige raskem olnud on see, kui minu meditsiiniline meeskond teatas mulle, et ma ei saa koju naasta oma 10. pulma-aastapäevaks," kirjeldas ta oma frustratsiooni.

Varasemalt on Charlene proovinud Monacost põgeneda vähemalt kolmel korral. Ta nuttis lahinal ka 10 aastat tagasi miljonite televaatajate ees oma pulmatseremoonia ajal.