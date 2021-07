KLÕPS | Lauri Pedaja kallim Gethel Burlaka: sellel neiul saab iseloomu olema, ma juba näen seda!

"Seejuures aga loodan, et oskame talle edasi anda julgust, enesekindlust, teotahet, loovust, austust, sõbralikkust, mõistmist, hoolivust, töökust, huumorimeelt, sallivust ja oskust enda eest seista ning end väärtustada. Aga eks me 20 aasta pärast näe, kuidas meil see Lauriga õnnestus," ütles ta.