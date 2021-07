Harry ja Meghani endine alluv rääkis suu puhtaks: neil on suur potentsiaal saada väga mõjuvõimsaks

Kui võiks arvata, et vaid veidi üle aasta aja Harry ja Meghani heaks töötanud St-Laurent läks ettevõttest ära suure tüliga, siis St-Laurent avalikustas, et kõik oli hoopis vastupidine. Tegelikult lõi ta oma ettevõtte ning liikus sinna edasi.

"See oli imeline kogemus," ütles naine, kes on varasemalt töötanud ka Bill ja Melinda Gatesi heategevusfondis. "Nad on väga talendikad ja loomingulised liidrid. Ma olen tänulik, et mul oli võimalus seda tööd teha, et olla nendega nende teekonnal."

Ta lisas: "Ma arvan, et neil on potentsiaali olla väga mõjuvõimsad liidrid just sotsiaalse mõju osas. Ma juba ootan, et saaksin jälle sellest osa olla."

Varasemalt on meediasse jõudnud just väited, et Meghan on oma alluvate suhtes kiuslik ning tema kohta tehti mõne aasta eest ka ametlikke kaebuseid.