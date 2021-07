Peosari `Warmduscher` ja lätlaste `Foam Kingdom` lõpetasid vahupidude suvehooaja koos Läti tuntuimate DJ-dega, kelleks on [Ex] da Bass, DJ Beatax ja DJ Crazy Martin.

Tänavune suvi on Eestit õnnistanud eriti kuumade ilmadega, mis tähendab seda, et suvepealinn Pärnu on näinud ka palju pööraseid pidusid. Siiski võib siit-sealt kuulda, et kümmekond aastat tagasi olid pralled ikka pöörasemad ning muusika Sunsetis palju valjem. Meenutame pöörase galeriiga hetki nendest legendaarsetest pidudest.