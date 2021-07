FOTOD | Kas see on üldse inimene enam? Katie Price näeb pärast järjekordseid oppe välja nagu tulnukas

Fotodelt on näha, et nii Price'i nägu kui ka keha on paistes. Nimelt otsustas 42-aastane naine lasta oma nägu ja kaela pingutada ning samuti lasi ta oma peput tõsta ja rasva kõhult eemaldada. Kõik operatsioonid tehti Türgis, kus on staar lasknud ka varem enda välimust kohendada. Seal on nimelt palju soodsamad hinnakirjad kui naise kodumaal Inglismaal.