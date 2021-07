Modellimaailma telgitagused | Seksuaalne kuritarvitamine, depressioon ja toitumishäired

Kui Bridget sai täisealiseks, oli modell elanud juba kolmes riigis ning reisinud kõikides maailmajagudes peale Antarktika. Naine tunnistab, et tema eest hoolitsesid alaealisena vanemad mehed ning teda on mitmeid kordi seksuaalselt kuritarvitatud.

Tema agentuur ja esindaja survestasid iganädalaselt, et noor modell võtaks kaalust alla, kuid selle jaoks soovitati väga äärmuslikke meetodeid, näiteks tarvitada kokaiini või palju seksida. Olukord tekitas naisele traumajärgse stressihäire. Samuti oli alustav modell raskustes oma soolise identiteediga, kannatas anoreksia ning depressiooni käes. Sotsialiseerumiseks jõi neiu alaealisena alkoholi. Naine avaldas sotsiaalmeedias, et oli sõltuvuses ka rahustitest.

Nüüdseks on möödas neli aastat, millest üle kahe aasta on modell olnud karsklane ning neli aastat võidelnud söömishäiretega. Bridget tunneb ennast tasakaalukalt ja tugevamalt kui kunagi varem.

Modell sõnas, et tahtis enda minevikust rääkida alles siis, kui jõuab eluga sellisesse punkti, kus ta on piisavalt tugev. Põhjus, miks endine Victoria's Secreti modell otsustas oma looga avalikuks tulla, tuleneb tema uskumusest, et moetööstus peab muutuma. Bridgeti sõnul on ta õnnelik modell, kuna tal on olnud pikk modellikarjäär, kuid naine toob välja, et tema töö ei tohiks hõlmata kuritarvitamist.