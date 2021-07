Sportlasega armuõnne nautiv Karmen Pedaru laste saamisest: 20ndates vaatasin karjuvaid lapsi ja ei tekkinud mingit tunnet

Endale sooviks Karmen kord üht või kaht last ning mitut koera ja kindlasti ka kassi. “Lapsega on nii, et... See võtab veel aega. 20ndates vaatasin karjuvaid lapsi ja ei tekkinud mingit tunnet. Nüüd vaatan, et mõned on ikka päris armsad. Arvan, et pärast 30aastaseks saamist tuleb naistel emainstinkt välja... Või kui leiad õige partneri," mõtiskleb supermodell avameelselt.