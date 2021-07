Kas lahutus ongi jõustunud? Kim Kardashian tegi üllatava avalduse

Seetõttu sahistatakse, et KKW Beauty lõpetamise taga on fakt, et Kardashian kavatseb lahutades võtta tagasi oma neiupõlvenime ning seetõttu ei taha ta kasutada enam oma endisi initsiaale. Kuid firma Instagrami leheküljel seisab hoopis selline põhjendus: "1. augusti keskööl sulgeme KKWBeauty.com-i saidi, et saaksime tagasi tulla täiesti uue kaubamärgi all koos uue koostisega toodetega, mis on kaasaegsemad, uuenduslikumad ning mille pakend on jätkusuutlik ja uue parema välimusega."