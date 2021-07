Roberta Eineri intervjuu moeajakirjale Vogue Germany: kuidas saaks moetööstus toimida teisiti?

Robertale olid kõik öelnud, et ta ei saa olla ainult kudumidisainer, vaid ta peab looma ka muid riideesemeid, kuna poed ei osta muidu tema loomingut. Sellele vaatamata ta hakkas hoopis mõtlema, mida ta ise tahtis teha. Moekunstnikule saabus äratundmine, et see oli kudumine – ja suvel! Moedisaineri sõnul ei olnud see üldse loogiline mõteviis, ent tema tiim oli sellest vaimustunud; samas oli see ka üsna riskantne tegu. Tollased asjaolud inspireerisid nii Robertat kui ka teisi disainereid rohkem eksperimenteerima. Hetkel nad keskenduvad rohkem kudumitele, kuid tulevikus on plaanis tuua müüki mitu kapselgarderoobi (kollektsioonid, mis koosnevad väikesest hulgast disainidest, mis omavahel lõputult harmoneeruvad). Tulevikus näeb ta end brändile keskendumas, kogukonda kasvatamas ja ühenduses olema kõikide inimestega, kes tema tooteid ostavad ja nende vastu huvi tunnevad, mitte ainult müümisega tegelemas.

Pandeemia ajal mõtles Roberta oma tiimiga selgeks, mis on tema brändile tõeliselt oluline ja mis nad teha saavad, et luua klientidele sellised tooted nagu nad soovivad. Mõeldes ka selle peale, mis nende naiskonnale tõeliselt huvi pakub, tulid nad kudumise peale. Eineri bränd töötab kvaliteetsete Itaalia tehasega, kellega koos eksperimenteerida selles vallas. Tema tiim on teinud vähemalt 20 näidist, et kohandada kandmismugavust ja et need rõivad oleks miskit, mida naised tõesti kanda soovivad; midagi, mis oleks uus ja põnev. Populaarsed tänavused kudumid said alguse eelmise aasta kollektsiooni peamiste disainide täiuslikuks muutmisega. Roberta tõdeb, et pärast aastaid toob moeloomine talle taaskord põnevust ja rõõmu, sest moekunstnik on õppinud enda kordamise asemel katsetama hoopis midagi uut. Disaineri jaoks oli rõõmustav näha positiivset tagasisidet inimestelt – see inspireeris teda ja muutis ta rohkem loomingulisemaks.

Roberta Einerist on väga lühikese aja jooksul saanud üks põnevamaid nimesid Londoni moemaailmas. Tulevane disainer kasvas üles Eestis, kuid kolis 14-aastasena Londonisse, et järgneda oma unistusele moemaailmas töötada. Peale õpinguid kuulsates Central Saint Martins ja University of Westminster ülikoolides läbis ta praktikad moemajades Alexander McQueen ja Balmain ning seejärel asutas samanimeline rõivabrändi. Talle iseloomulikud, koheselt äratuntavad disainid kehastavad kaasaegset naiselikkust: need on haprad, keerulise ja nurgelise ülesehitusega.

Tähendusega kleidid

Roberta tunneb, et peale pandeemiat paljud inimesed soovivad soetada erilisi riideesemeid. Moekunstniku sõnul on nimelt kõige kallima kategooria rõivad välja müüdud, ja iseäranis puudub materjale eritellimusel valmistatud riiete jaoks. Rõivaese ise on muutunud inimese jaoks millekski eriliseks, millega nad on emotsionaalselt seotud. Paljud inimesed pole kaua aega reisinud ja raha kulutanud, nii et kui nad ostavad kalli kleidi nüüd, siis see tähendab midagi erilist nende jaoks ja lootust, et ühel päeval on neil taas võimalus seda kuskil kanda. Moedisainer tõdes, et tal oli olnud kaua aega raskusi ideega, et ta peab looma disaini inimestele müümiseks ja neile kandmiseks piiritu loomingulisuse asemel. Nüüdsest suhtleb disainer klientidega Instagrami kaudu ja kui kliendid kirjutavad, et naised panustavad isegi oma esimest teenitud palka Roberta Eineri disainerkleidi peale, tunneb moekunstnik ennast väga erilisena. Disaineri sõnul ei ole kõige tähtsam hind, vaid emotsioon ja mälestused, mis klient kleidiga saab.

Muutuste aeg moetööstuses

“Hooajaline mõtlemine moetööstuses on täielikult iganenud. Disainerid üha enam loovad kollektsioone millal tahavad.”

Roberta sõnul mängivad poed ja brändid suurt rolli jätkusuutlikus arengus. Kauplused kurdavad vähese müügi pärast, samas nõuavad brändidelt kaupa, kuid see ei tähenda, et kliendid ka ostavad. Nüüd tundub talle - kui paljud poed on sulgenud - et inimesed on hakanud hooaegu vahele jätma ja ümber mõtlema oma ostuvajadusi. See aitab jätkusuutlikule arengule tohutult kaasa, sest isegi kui bränd kasutab loodussõbralikke materjale ja pakkevahendeid, siis sellest ikkagi enam ei piisa. Muutus on toimumas terves moetööstuses, mis on disaineri jaoks väga põnev, kuna alates ülikooliõpingute ajast ei ole ta midagi sellist kogenud.

