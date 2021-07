PUNASE VAIBA FOTOD | Cannes'i filmifestival tõi kokku staaride paraadi

Tänavu on põhivõistlusprogrammi nominendiks ka Soome režissööri Juho Kuosmaneni uus film "Kupee nr 6", mille valmimisel lõid kaasa eestlased. Värske linateose stsenaristid on Andris Feldmanis ja Livia Ulman ning produtsent Riina Sildos. Kostüümikunstnik on Jaanus Vahtra, lisaks astub üles ka Eesti päritolu vene näitleja Julia Aug. Sildose sõnul on Cannes'i filmifestivali põhivõistlusele pääsemine Eesti filmi jaoks ajalooline sündmus.